Получите кредит наличными от Kapital Bank под 10,9% годовых!
Хорошая новость для тех, кто хочет получить кредит в Kapital Bank. Банк снизил годовую процентную ставку по кредиту наличными. Ставка теперь будет рассчитываться в размере 10,9% годовых для кредитов сроком на 1 год, оформленных через онлайн-каналы.
Для получения кредита с пониженной ставкой достаточно подать онлайн-заявку через цифровой банк Birbank, сайты birbank.az или kapitalbank.az. Оформить онлайн-заявку на кредит можно всего за 2-3 минуты, необходимо лишь указать свой номер мобильного телефона и ФИН-код удостоверения личности.
Клиенты, имеющие кредитные обязательства в других банках, также могут воспользоваться сниженной процентной ставкой. Каждый, кто получает зарплату на карту Kapital Bank или карту любого другого банка, может взять кредит наличными до 30 тыс. манатов на срок до 59 месяцев. Для подробной информации об условиях кредита и подачи заявки перейдите по ссылке https://kbl.az/kbgtkncd
Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 115 филиалах и 30 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки BirKart: https://kbl.az/tkstcrd.