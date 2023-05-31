Получите кредит наличными от Kapital Bank под 10,9% годовых!

Хорошая новость для тех, кто хочет получить кредит в Kapital Bank. Банк снизил годовую процентную ставку по кредиту наличными. Ставка теперь будет рассчитываться в размере 10,9% годовых для кредитов сроком на 1 год, оформленных через онлайн-каналы.

Для получения кредита с пониженной ставкой достаточно подать онлайн-заявку через цифровой банк Birbank, сайты birbank.az или kapitalbank.az. Оформить онлайн-заявку на кредит можно всего за 2-3 минуты, необходимо лишь указать свой номер мобильного телефона и ФИН-код удостоверения личности.

Клиенты, имеющие кредитные обязательства в других банках, также могут воспользоваться сниженной процентной ставкой. Каждый, кто получает зарплату на карту Kapital Bank или карту любого другого банка, может взять кредит наличными до 30 тыс. манатов на срок до 59 месяцев. Для подробной информации об условиях кредита и подачи заявки перейдите по ссылке https://kbl.az/kbgtkncd