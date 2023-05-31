Россия остановит прокачку газа по «Турецкому потоку»
Россия временно приостанавливает транспортировку газа по «Турецкому потоку», сообщила пресс-служба «Газпром».
Согласно сообщению российской компании, 5-12 июня транспортировка газа по «Турецкому потоку» будет приостановлена в связи с плановым техническим обслуживанием.
Отметим, что «Турецкий поток» – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Проектная мощность – 31,5 миллиарда кубометров газа в год.