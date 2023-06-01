2 июня между Госкомитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана и Всемирным банком было подписано письмо-соглашение по грантовому проекту «Об улучшении жизненных условий вынужденных переселенцев в Азербайджане».

Документ подписали председатель Госкомитета Ровшан Рзаев и глава представительства Всемирного банка в Азербайджане Сара Майкл.

Целью проекта является повышение компетентности переселенцев, обеспечение доступа к услугам поддержки и создание возможностей в сферах, приносящих доход, в соответствии с «I Государственной программой по большому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджана», которая подразумевает переселение семей вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории в период с 2023 по 2026 годы.

В рамках совместного сотрудничества предусматривается проведение просветительских мероприятий, направленных на обеспечение участия общин в реализации различных программ в рамках реинтеграционных мероприятий на освобожденных от оккупации территориях. Цель таких мероприятий - повышение квалификации в общинах вынужденных переселенцев, чтобы они были готовы к политике устойчивого развития и созданию необходимой среды для своего развития.

В рамках проекта продолжительностью 36 месяцев планируется задействовать более 2500 безработных людей, включая 520 семей прямых бенефициаров в 18 городах и районах. Отдельное предпочтение будет отдано вынужденным переселенцам, которые в настоящее время находятся в уязвимом положении с точки зрения условий жизни.