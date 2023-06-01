США хотят любым способом усадить Путина за стол переговоров

США поддержат участие Китая, Бразилии или любой другой страны в переговорном процессе по Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он отметил, что Вашингтон приветствует любую инициативу, которая позволит усадить президента России Владимира Путина за стол переговоров по Украине для участия в конструктивной дипломатии.

«США поддержат усилия в переговорном процессе по Украине Бразилии с Китаем или любой другой страны», - заявил госсекретарь США.