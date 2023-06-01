Кремль отреагировал на заявление Пашиняна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вчерашнее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Армения не союзник России в войне с Украиной.

«Это очень важное заявление», - сказал Песков.

Пашинян вчера заявил в Кишиневе, что Армения не союзник России в войне с Украиной и не является ничьим союзником в целом. «А наши ощущения от этой войны - беспокойство, поскольку она напрямую влияет на все наши взаимоотношения», - отметил армянский премьер, добавив, что «есть вариант маневра между всеми, но правда в том, что чем сложнее ситуация, тем меньше вероятность маневрирования».