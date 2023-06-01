Для игромана-сотрудника посольства Азербайджана требуют 8 лет тюрьмы

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по делу 33-летнего Наджиба Османова, бывшего атташе по финансовым вопросам в посольстве Азербайджана в Южной Корее, обвиняемого в хищениях, злоупотреблении служебным положением и подлоге.

Как стало известно haqqin.az, выступая на заседании суда, прокурор просил для Наджиба Османова 8 лет лишения свободы.

Судебный процесс продолжится 5 июня.

Согласно обвинительному заключению, с мая 2021 по февраль 2022 года Наджиб Османов присвоил 347 тысяч манатов, выделенных посольству Азербайджана в Южной Корее из госбюджета. Османов скрепил печатью и утвердил платежные поручения посольства и его сотрудников на выполнение коммунальных и страховых платежей. Позже он вывел эти средства из банка, перевел их на собственный счет, после чего потратил на букмекерские игры.

В суде обвиняемый своей вины не отрицал, заявив, что виной всему стало его пристрастие к азартным играм. Османов добавил, что возместил 77 тысяч долларов ущерба и сожалеет о содеянном.

Потерпевшей стороной признали МИД Азербайджана.