В Украине ответили Орбану
МИД Украины отреагировал на заявление венгерского премьера Виктора Орбана, призвавшего «не допустить контрнаступления украинской армии».
Спикер ведомства Олег Николенко ответил, что Украина пойдет на перемирие только после деоккупации всей своей территории: «В то же время мы приняли во внимание утверждение Виктора Орбана о том, что ему тяжело быть единственным премьер-министром в ЕС, выступающим за мир. Чтобы облегчить эту ситуацию, призываем главу венгерского правительства начать действовать. К примеру, осудить российскую агрессию, требовать от Москвы прекратить войну и вернуть российскую армию на российскую территорию, присоединиться к мерам международной изоляции России, не подрывать единство в ЕС».