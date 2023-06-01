Одним из наиболее ярких событий чемпионата мира по таэквондо в Баку стала церемония открытия этого турнира на арене «Кристалл Холла», включившая красочный парад стран-участниц, приветственные речи, а также яркую художественную программу.

Как известно, популярность таэквондо растет из года в года, а мировая федерация этого вида восточных единоборств является одной из наиболее авторитетных и влиятельных в мировой олимпийской семье.

На очередной чемпионат мира в Баку приехали около тысячи участников из 144-х стран, да и сам чемпионат был представлен на красочной церемонии открытия в особом статусе, ведь в нынешнем году Федерация таэквондо отмечает свое 50-летие.

С приветственным словом к участникам чемпионата и поклонникам таэквондо обратился президент Всемирной федерации Чунг-Вон Чоу, отметивший, что нынешний чемпионат является особенным. «Мы помним время, когда продолжительный период спортивная жизнь была парализована из-за пандемии, - сказал президент Федерации. - И вот сейчас Баку открывает новейшую историю таэквондо. Я знаю, что наш вид спорта является одним из самых популярных в Азербайджане, а спортсмены сборной Азербайджана неоднократно выигрывали медали Олимпиад и чемпионатов мира. Баку был местом неоднократного проведения соревнований по таэквондо – чемпионат Европы, лицензионный турнир, финал мирового Гран-при… К тому же не будем забывать, что в 2019 году именно в Баку состоялся первый в истории чемпионат мира среди паралимпийцев, а сейчас паратаэквондо входит в программу Игр».

Чунг-Вон Чоу пожелал удачи всем участникам, отметив, что нынешнее мировое первенство — это важнейший старт перед Олимпиадой-2024 в Париже.