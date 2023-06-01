Праздник таэквондо в Баку: пришли Алиевы, выступил Чунг-Вон Чоу… наши события
Одним из наиболее ярких событий чемпионата мира по таэквондо в Баку стала церемония открытия этого турнира на арене «Кристалл Холла», включившая красочный парад стран-участниц, приветственные речи, а также яркую художественную программу.
Церемонию почтили своим присутствием президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.
Как известно, популярность таэквондо растет из года в года, а мировая федерация этого вида восточных единоборств является одной из наиболее авторитетных и влиятельных в мировой олимпийской семье.
На очередной чемпионат мира в Баку приехали около тысячи участников из 144-х стран, да и сам чемпионат был представлен на красочной церемонии открытия в особом статусе, ведь в нынешнем году Федерация таэквондо отмечает свое 50-летие.
С приветственным словом к участникам чемпионата и поклонникам таэквондо обратился президент Всемирной федерации Чунг-Вон Чоу, отметивший, что нынешний чемпионат является особенным. «Мы помним время, когда продолжительный период спортивная жизнь была парализована из-за пандемии, - сказал президент Федерации. - И вот сейчас Баку открывает новейшую историю таэквондо. Я знаю, что наш вид спорта является одним из самых популярных в Азербайджане, а спортсмены сборной Азербайджана неоднократно выигрывали медали Олимпиад и чемпионатов мира. Баку был местом неоднократного проведения соревнований по таэквондо – чемпионат Европы, лицензионный турнир, финал мирового Гран-при… К тому же не будем забывать, что в 2019 году именно в Баку состоялся первый в истории чемпионат мира среди паралимпийцев, а сейчас паратаэквондо входит в программу Игр».
Чунг-Вон Чоу пожелал удачи всем участникам, отметив, что нынешнее мировое первенство — это важнейший старт перед Олимпиадой-2024 в Париже.
Затем под сводами «Кристалл Холла» прозвучало видеообращение президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, поздравившего Всемирную федерацию таэквондо с 50-летним юбилеем и отметившего важнейшую роль этого вида спорта в олимпийской семье.
«Таэквондо развивается стремительными темпами, - подчеркнул президент МОК. - С тех пор, как этот вид вошел в программу Олимпийских игр, он не перестает прогрессировать, завоевывая все больше почитателей по всему миру. Прогресс таэквондо радует всех нас. Вы находитесь на верном пути!»
Затем к участникам церемонии открытия чемпионата мира обратился президент Федерации таэквондо Азербайджана Кямаледдин Гейдаров, отметивший, что за прошедшие годы этот вид восточного единоборства уверенно занял свою нишу в азербайджанском спорте.
«Мы добились больших результатов на международной арене, - подчеркнул Кямаледдин Гейдаров. - У нас есть чемпионы мира и олимпийские чемпионы. Большие соревнования по таэквондо в Баку превратились в прекрасную традицию, эта дисциплина вошла в программу как Евроигр, так и Игр исламской солидарности. Нынешний чемпионат мира войдет в историю как рекордный по количеству стран и участников. Что же касается популярности таэквондо в Азербайджане, то причиной ее является прочная база этого единоборства, созданная во многом благодаря вниманию государства к спорту. В этом году мы отмечаем не только 50-летие мирового таэквондо, но и столетие общенационального лидера Гейдара Алиева, создавшего базу для развития спорта в нашей стране».
В художественной части программы открытия чемпионата мира публику порадовали своими выступлениями ритм-группа «Натик» и певица Роя, исполнившая несколько композиций. Ну и, конечно же, запомнилось демонстрационное выступление команд по таэквондо при Всемирной федерации, исполнивших несколько ярких номеров и сорвавших овации зала исполнением танца «Яллы»в национальных азербайджанских костюмах.