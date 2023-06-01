США готовы к переговорам с Россией

Белый дом готов провести с Россией переговоры о будущей рамочной основе контроля над ядерными вооружениями без предусловий, несмотря на то, что США принимают контрмеры в ответ на решение президента РФ Владимира Путина приостановить действие последнего договора о контроле над ядерными вооружениями между двумя странами.

Associated Press со ссылкой на двух высокопоставленных сотрудников администрации, которые ознакомились с текстом выступления, сообщает, что в своем выступлении в Ассоциации по контролю над вооружениями в пятницу, 2 июня, советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан даст понять, что администрация Байдена хочет провести переговоры о создании новой рамочной основы.

Сотрудники администрации сообщили, что Салливан подчеркнет, что США сохраняют приверженность соблюдению договора, если это будет делать Россия, но также «даст понять, что мы открыты для диалога» о создании новой рамочной основы для управления ядерными рисками после истечения срока действия договора в феврале 2026 года.