США и Иран достигли принципиального соглашения о необходимости заключения нового ядерного договора, более широкого, чем действовавший ранее. Об этом пишет саудовское интернет-издание «Элаф» со ссылкой на источники в спецслужбах.

По данным издания, последние детали будущего соглашения обсудили в ходе прошедших в последние месяцы в Омане встреч американских и иранских высокопоставленных чиновников.

Соглашение предусматривает постепенное прекращение иранской ядерной программы, включая обогащение урана. Иранцы также берут на себя обязательство прекратить военные операции в Сирии и Йемене, а также обеспечить свободу судоходства в Персидском заливе. В обмен исламская республика получает полное снятие санкций, право на свободную продажу нефти и размораживание всех иранских авуаров в западных банках.

Израильский 9 Канал информирует, что в Иерусалиме категорически против заключения нового соглашения с Тегераном. Правительство Израиля заявляет, что прежде всего в рамках этого договора Иран получит сотни миллиардов долларов. В Израиле также напомнили: после того как стали известны детали первого соглашения по легитимации иранской ядерной программы в 2015 году, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что действие этого документа не распространяется на еврейское государство.