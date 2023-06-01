Когда в Азербайджане начнут производить премиальный бензин?

В рамках проекта реконструкции и модернизации, реализуемого на НПЗ имени Гейдара Алиева, производство автомобильного бензина по стандартам «Евро-5» планируется начать в первом квартале 2024 года. Такие данные привели представители Госнефтекомпании (SOCAR) на выставке Caspian Oil & Gas.

Вместе с тем сообщается, что со второго квартала 2023 года на НПЗ началось производство дизельного топлива по стандартам «Евро-5».