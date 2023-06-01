Алиева пригласили в Польшу

«Уважаемый господин президент!

От имени Республики Польша и от себя лично имею честь передать Вам, Вашей стране и всем Вашим гражданам искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Азербайджана - Дня независимости.

Динамично развивающиеся двусторонние отношения между Варшавой и Баку являются лучшим выражением взаимного уважения, симпатии, значения, придаваемого сотрудничеству между нашими странами.

Азербайджан является очень важным партнером Польши в регионе Южного Кавказа, и мы хотим углублять сотрудничество с вашей страной во многих сферах - экономической, политической и культурной. Мы особенно заинтересованы в дальнейшем развитии экономического сотрудничества и доведении его до уровня, соответствующего высокому экономическому потенциалу наших стран.

Желаю Вам, уважаемый господин президент, здоровья, благополучия, успехов в деятельности по всестороннему развитию Вашей страны, всем гражданам Азербайджана - мира, спокойствия. Господин президент, пользуясь случаем, повторяю приглашение посетить Польшу в удобное для Вас время», - говорится в тексте послания.