Министерство молодежи и спорта представило свой официальный маскот. Талисманом ведомства стал золотистый орел Аззи, который символизирует карабах ских орлов, обладая бесстрашием и храбростью, которые присущи молодежи и спортсменам.

Проект подготовлен Министерством молодежи и спорта. За маской орла Аззи скрывается Скотт Хесингтон, имеющий почти 20-летний опыт в этой сфере. Он работал в таких командах Национальной баскетбольной ассоциации, как «Детройт Пистонс» и «Орландо Меджик».

Впервые Аззи появился на публике во время апрельских гонок «Формулы-1» в Баку. Он приветствовал болельщиков в фан-зоне. Завтра и послезавтра маскот будет развлекать зрителей на чемпионате мира по таэквондо, который близится к завершению в Баку. Ну а сегодня Аззи стал любимцем детворы, которая посетила церемонию открытия ледовой площадки в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева.