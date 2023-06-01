Последнее слово Илькина Сулейманова: «Я ни в чем не виноват, оправдайте меня»

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу Илькина Сулейманова, которого обвиняют в убийстве 10-летней Нармин Гулиевой, пропавшей без вести в ноябре 2019 года в селе Дондар Гушчу Товузского района и найденной сожженной в начале января 2020-го.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, на состоявшемся сегодня заседании суда с последним словом выступил Илькин Сулейманов.

Обвиняемый утверждает, что никакого преступления не совершал и что под пытками дал признательные показания. «Когда я увидел горящее тело и сообщил об этом в полицию, не мог даже подумать, что в этом преступлении обвинят меня. Семья Нармин, также обвинив меня, возможно, не заинтересована в раскрытии этого убийства. Оклеветанный я, уже три с половиной года нахожусь в тюрьме. Прошу суд вынести мне оправдательный приговор», - заявил Сулейманов.

Судебный процесс продолжится 5 июня.

Напомним, 10-летняя жительница села Дондар Гушчу Товузского района Нармин Гулиева пропала без вести 21 ноября 2019 года, сожженное тело девочки нашли 6 января 2020 года. 10 января 2020 года был задержан и привлечен к уголовной ответственности житель села Дондар Гушчу Илькин Сулейманов (1973 г.р.), которого подозревают в убийстве девочки. Ему предъявили обвинения по ряду статей Уголовного кодекса. Илькин Сулейманов вину не признал и с первого дня суда заявляет, что не имеет никакого отношения к этому делу.