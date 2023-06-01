По совместной инициативе Коллегии адвокатов Азербайджана и Палаты адвокатов Узбекистана в Баку прошло мероприятие на тему «Гендерное равенство как часть международных прав человека», посвященное 120-летию первой женщины-адвоката в тюркском мире Сурайи Агаоглу.

Участие в конференции приняли руководители и представители Коллегий адвокатов Турции, Болгарии, Грузии, Индии, Ирландии, Сербии, Кыргызстана, Казахстана, а также международных структур — всего более 200 человек.

Выступивший на мероприятии председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров подчеркнул важность гендерного равенства и отметил, что Азербайджан стал первой страной на Востоке, в 1918 году предоставившей женщинам право голоса. Далее Багиров представил информацию о Сурайе Агаоглу, первой женщине-юристе и адвокате в тюркском мире, которая родилась в 1903 году в Шуше.