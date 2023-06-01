Из-за угрозы атак дронов Россия закрывает один из черноморских портов

Экспортный терминал в российском черноморском порту Тамань готовится к прекращению перегрузки сжиженного углеводородного газа (СУГ) на танкеры из-за угрозы атак на инфраструктуру, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

«В Тамани приняли решение законсервировать терминал (по перевалке СУГ) на три месяца из-за атак на Афипский НПЗ», - сообщил один из трейдеров, знакомый с ситуацией.

Пресс-служба Таманьнефтегаза - оператора Таманского перегрузочного комплекса (ТПК), осуществляющего перевалку нефти, нефтепродуктов и СУГ в порту Тамань, не предоставила комментарий на запрос агентства.

Таманьнефтегаз находится недалеко от Крымского моста на черноморском побережье Краснодарского края, неоднократно подвергавшегося атакам беспилотников в последнее время. На этой неделе в результате таких атак были пожары на Афипском и Ильском НПЗ в 150-160 километрах от Тамани, а в феврале 2023 года - на Туапсинском нефтетерминале, который находится в 220 километрах от Тамани.

Три источника сообщили агентству, что перевалка СУГ в Тамани будет приостановлена на неопределенный срок из-за высокой взрывоопасности сжиженного газа. Второй источник добавил, что планируется консервация перевалки СУГ в Тамани без определенного срока ее возобновления.