Под обстрелом село в приграничном регионе России

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле с украинской стороны села Троицкое, передают российские СМИ.

«Под обстрел со стороны Украины попало село Троицкое Кореневского района. Всего насчитали 5 прилетов. К счастью, никто из жителей не пострадал», - написал Старовойт в своем телеграм-канале в пятницу.

По его данным, повреждения получили 4 домовладения и один автомобиль.