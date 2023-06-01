Многогранная личность «двухзвездного» Шамхани и бесспорное влияние этой «восходящей звезды» иранской политики как на внутриполитические процессы, так и внешнюю политику вызывали неподдельный интерес экспертного сообщества, которое под лупой отслеживает развитие событий во взрывоопасном Иране.

Авторы и эксперты haqqin.az одними из первых в регионе выдвинули наиболее вероятную версию отставки Шамхани: «серый кардинал» пал жертвой интриг и противоборств в иранской элите. И вот просочившийся в СМИ секретный документ подтвердил нашу изначальную версию. Правительство Ирана решило повесить ответственность за провал в борьбе с революцией именно на Шамхани. Виновник найден. Пора закручивать гайки…

Секретный циркуляр из иранской правительственной канцелярии перехватили хакеры «Народной организации моджахедов», долгие годы противостоящей иранскому режиму. В документах особо отмечается, что нынешний президент Ибрагим Раиси был недоволен деятельностью Шамхани и обвинял секретаря Совбеза в неспособности покончить с уличными протестами, охватившими страну прошлой осенью.

Раиси убежден, что Шамхани занят подготовкой «описательно-аналитических» отчетов, хотя по долгу службы был обязан просчитать накипевшие в обществе протестные умонастроения, выработать превентивную политику и предотвратить антиправительственное движение. В документах указывается, что секретарь Высшего совета национальной безопасности должен был представить «метаанализ, стратегию решения проблем и решительный план действий». А на деле Шамхани был занят констатацией и описанием недовольства в стране.

К тому же, президент Ирана считает деятельность спецслужб неудовлетворительной. В своих записках глава иранского государства особо подчеркивает, что «Высший совет национальной безопасности и другие органы разведки и безопасности должны заранее предвидеть и прогнозировать грядущее, находясь на шаг впереди разворачивающихся событий».

Раиси констатирует «несоответствия, недостатки и изъяны» в работе разведки: «В соответствии с устремлениями Верховного лидера мы не должны ограничиваться простым описанием ситуации: нужно уделять первоочередное внимание поиску решений, принятию мер для урегулирования проблем».

Титан иранской политики и один из архитекторов системы нацбезопасности, Шамхани был одним из основателей КСИР и пользовался неограниченным доверием Рахбара. Он занимал ключевые посты, в том числе министра обороны.

Шамхани дважды попадал под санкции США, последний раз - в феврале 2020 года за участие в политике по нарушению прав человека и терроризме.

В Иране Шамхани известен как крупный коррупционер: его семья контролирует морскую компанию, а сообщники управляют корпорациями под вымышленными именами, чтобы избежать международных санкций. «Серый кардинал» владеет роскошными резиденциями и особняками по всему Ирану…