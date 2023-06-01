Главный тренер «Нефтчи» о завтрашнем финале с «Габалой», своем уровне и поражении Моуринью

3 июня состоится финал Кубка Азербайджана по футболу. В решающем матче, который пройдет на «Баксель Арене» и начнется в 20:00, сойдутся «Нефтчи» и «Габала».

Сегодня на «Баксель Арене» состоялась пресс-конференция главного тренера «Нефтчи» Лауренциу Регекампфа и капитана команды Эмина Махмудова.

«Габала» – очень хорошая команда. Мы ее уважаем, - говорит румынский специалист. - Если посмотреть их путь к финалу, то они обыграли сильные клубы. Мы должны быть готовы завтра к бою. Сделаем все, чтобы победить и завоевать кубок. Думаю, мы готовы к игре. Шансы 50 на 50.

Серия пенальти? Мы готовы ко всему. К 90 минутам основного времени, к 30 минутам дополнительного времени и к серии пенальти. Готовы биться до последнего.

Мой опыт выше, чем у главного тренера «Габалы» Эльмара Бахшиева? В такого типа матчах не стоит сравнивать опыт тренеров. На днях в финале Лиги Европы играли «Севилья» и «Рома». Если пришлось бы сравнивать опыт наставников, то еще до игры трофей надо было отдать «Роме», так как ее возглавляет Жозе Моуринью с его огромным опытом. Но победила «Севилья».

Мы стараемся как можно лучше подготовить команду. Сделаем все, чтобы победить. Мы понимаем, какой клуб мы представляем. Все футболисты осознают, что означает «Нефтчи». Это большой клуб.

Уволят ли меня, если проиграем? Не могу ответить на этот вопрос. Я рад, что мы вместе с игроками добрались до финала. У меня нет никаких проблем относительно того остаться в команде или уйти. Я знаю, что я могу сделать для команды. Я знаю свой уровень. Поэтому ничего не боюсь».