Конгресс США принял историческое решение

Конгресс США принял двухпартийный закон, который отменяет потолок госдолга в размере 31,4 триллиона долларов, тем самым предотвратив дефолт. Как передает Reuters, об этом заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер.

"Сегодня мы избегаем дефолта", - заявил Шумер, отметив при этом, что Сенат проголосовал за одобрение законопроекта, который был принят Палатой представителей.

Президент США Джо Байден одобрил своевременные действия Конгресса: "Это двухпартийное соглашение является большой победой для нашей экономики и американского народа".

Отметим, что законопроект предусматривает приостановление лимита госдолга до 1 января 2025 года. Это позволит вернуться к этому вопросу после президентских выборов, которые состоятся осенью 2024 года. Этот законопроект нужно было одобрить, прежде чем у Министерства финансов не хватит денег для покрытия всех своих обязательств, что могло произойти до 5 июня.