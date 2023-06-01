Пашиняна допросили

Премьер-министр Армении Никол Пашинян был допрошен в качестве свидетеля в рамках уголовного дела о госизмене, сказал председатель Следственного комитета Армении Аргишти Кярамян.

Пашинян еще 18 апреля заявил о том, что был допрошен в рамках этого дела, однако не отметил в каком статусе.

Ранее сообщалось о том, что премьер явится в комиссию по расследованию причин и обстоятельств 44-дневной войны. Комиссия была создана в феврале 2022 года по инициативе правящего большинства (фракция "Гражданский договор"). 3 мая стало известно, что деятельность временной комиссии парламента Армении по расследованию обстоятельств 44-дневной войны продлят еще на 6 месяцев.