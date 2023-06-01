Блинкен: Путин провалил войну
Война президента России Владимира Путина против Украины стала "стратегическим провалом". Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Он отметил, что Россия в результате войны утратила статус экономической и военной сверхдержавы, ее армия ослаблена, многие жители покинули страну.
Блинкен добавил, что США помогут создать "украинскую армию будущего", включая современные военно-воздушные силы, интегрированную ПВО, мощности по производству боеприпасов, а также обеспечение ВСУ современной бронетехникой.
"Прекращение огня на условиях России не принесет справедливого и прочного мира, а станет "потемкинским миром". "Это вознаградит агрессора и накажет жертву", - отметил госсекретарь США.