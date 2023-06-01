В ходе встречи стороны рассмотрели положительную динамику экономического сотрудничества между Грузией и Азербайджаном и основные направления существующего стратегического партнерства между странами.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял находящегося с визитом в Тбилиси министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова. Об этом сообщила пресс-служба администрации грузинского правительства.

Гарибашвили отметил важность дальнейшего укрепления политического диалога. Было подчеркнуто, что Грузия и Азербайджан реализуют успешные совместные экономические проекты в энергетической, транспортной и других сферах глобального и регионального значения, и выражена готовность к более тесному сотрудничеству в будущем.

В ходе беседы была подчеркнута важность ускорения работ по строительству новой линии железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс.