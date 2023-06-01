Белгород в огне Видео
Российские Telegram-каналы публикуют кадры последствий прилета в Шебекино Белгородской области России.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что за минувшие сутки по Шебекинскому городскому округу Белгородской области было выпущено 850 единиц различных боеприпасов. По его словам, в результате обстрелов с 1 июня пострадали 16 человек. Кроме того, были повреждены три административных здания, общежитие и десять предприятий и коммерческих объектов. В городе полностью отсутствует электроснабжение и водоснабжение.