Орбан признался, что молился за Эрдогана

В интервью Radio Kossuth Орбан сказал, что почувствовал "огромное облегчение" от переизбрания Эрдогана и не только поздравил его, но и "настойчиво и много" молился за его победу.

По словам венгерского премьера, если бы действующий президент Турции не победил на выборах, это было бы трагедией, поскольку его оппонент в случае победы заставил бы четыре миллиона беженцев, живущих в Турции, переселиться в Европу, и "один, два, три миллиона" из них "были бы здесь, на венгерской границе, до лета".

Кроме того, по мнению Орбана, смена власти в Турции угрожала бы поставкам газа в его страну и Сербию, а еще – посредничеству между Украиной и Россией.