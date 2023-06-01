Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что у Украины есть реальная возможность вернуть Крым до конца года. Об этом он заявил в интервью The Washington Post.

«Мы уже видели на поле боя, что если вы нанесете удар российским войскам не в том месте, они фактически потерпят крах. Вы можете отправлять на смерть десятки тысяч молодых людей, что они и делают, но вы не можете наколдовать танки и системы вооружения, которые им нужны», — сказал Уоллес.