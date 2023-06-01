2 июня в 12:25 подразделения Вооруженных сил Армении открыли огонь со своих позиций в направлении населенного пункта Зарканд Басаркечарского района, по позициям азербайджанской армии в направлении населенного пункта Юхари Айрым Кельбаджарского района.

Кроме того, около 18:00 позиции азербайджанcкой армии, расположенные в направлении Агдамского района, также были обстреляны членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Отмечается, что ответные меры были приняты подразделениями азербайджанской армии, расположенными на указанных направлениях.