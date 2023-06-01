Эльнур Мамедов, отдел экономики 20:04

Не успели завершиться массовые торжества, связанные со 100-летием основателя независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, как началась «Бакинская энергетическая неделя». И как тут не вспомнить, что именно под руководством Гейдара Алиева была разработана нефтяная стратегия Азербайджана и заложена основа проведения в Баку выставки «Нефть и газ Каспия», ставшей традиционной. А сегодня Азербайджан, повторяя феноменальный успех своей нефтегазовой истории, реализует новые проекты, связанные уже с экспортом «зеленой» энергии. И во главе новой стратегии стоит президент Ильхам Алиев.

Как подчеркнул глава государства, открывая 28-ю Международную выставку «Нефть и газ Каспия» и 11-ю Каспийскую международную выставку «Энергетика и «зеленая» энергия», Азербайджан обладает колоссальным потенциалом в сфере возобновляемых источников энергии, который уже по достоинству оценен и подтвержден. По словам Ильхама Алиева, помимо 157 гигаватт «зеленой» энергии Каспийского море, есть еще значительный потенциал на суше, на базе которого с международными инвесторами подписаны два соглашения, что, возможно, позволит Азербайджану уже в течение следующего года получить около 500 мегаватт электроэнергии. В то же время, как утверждает представитель Министерства энергетики, компания Masdar (ОАЭ) намерена уже осенью текущего года ввести в Азербайджане в строй солнечную электростанцию мощностью 230 МВт. Реализация этого проекта позволит стране ежегодно экономить 110 миллионов кубометров газа, а также предотвращать выброс в атмосферу 265.000 тонн углекислого газа. Всего же до конца 2026 года в Азербайджане планируется ввести в эксплуатацию солнечные и ветряные электростанции общей мощностью 1800 мегаватт, что позволит высвободить для экспорта один миллиард кубометров газа. Для реализации этой цели, в частности, ведется активная работа с Masdar, ACWA Power, BP и другими компаниями по созданию новых мощностей на базе возобновляемых источников энергии объемом в 1,8 гигаватт, который планируется довести к 2030 году до 5 гигаватт. Названы и перспективные маршруты, по которым планируется осуществлять экспорт «зеленой» энергии. Первый из них в объеме 4 ГВт будет направляться в Европу посредством силового кабеля через Грузию и далее по дну Черного моря, а второй в объеме 1 ГВт - через Зангезурский коридор в Нахичевань и далее в Турцию.