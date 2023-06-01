Закир Гасанов переговорил с замминистра обороны США

Состоялся телефонный разговор министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова с заместителем министра обороны США по политическим вопросам Колином Колом.

Как сообщили в Минобороны Азербайджана, стороны провели подробный обмен мнениями о связях между Азербайджаном и США, ситуации в регионе и вопросах безопасности.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены перспективы развития двустороннего военного сотрудничества между двумя странами.