Отдел информации 20:25

Сеть кинотеатров CinemaPlus пригласила около 70 детей из малоимущих семей на просмотр мультфильма "Братья Супер Марио в кино" в торговый центр Amburan Mall. Акция приурочена к Международному дню защиты детей. Организаторы акции вручили детям подарки. На празднике присутствовал председатель Наблюдательного совета CinemaPlus Заур Дарабзаде и соучредитель сети, известный азербайджанский бизнесмен Аднан Ахмедзаде. "Сегодня команда CinemaPlus, как всегда, решила порадовать детей. Мы пригласили детей и подростков из малоимущих семей, чтобы угостить их обедом и вместе посмотреть мультфильм. К слову, многие из приглашенных мальчиков и девочек никогда ранее не были в кинотеатре", - сообщил Заур Дарабзаде.

В завершение сеанса зал наполнился аплодисментами восторженных детей, а затем счастливым мальчикам и девочкам вручили подарки. "Могу бесконечно перечислять, что мне сегодня понравилось. Все прошло лучше, чем я ожидала", - призналась 10-летняя Шафаг Джалилова. Девочка поздравила всех детей с праздником: "Желаю всем детям мира получить образование и многих успехов в учебе. Я сама хорошо учусь в школе и стараюсь выполнять больше заданий, чем мне задают учителя". Шафаг отметила, что она уже давно определилась с будущей профессией, ее мечта - открыть свой салон.