CinemaPlus устроила бесплатное кино малоимущим детям фото, видео
Сеть кинотеатров CinemaPlus пригласила около 70 детей из малоимущих семей на просмотр мультфильма "Братья Супер Марио в кино" в торговый центр Amburan Mall. Акция приурочена к Международному дню защиты детей.
Организаторы акции вручили детям подарки.
На празднике присутствовал председатель Наблюдательного совета CinemaPlus Заур Дарабзаде и соучредитель сети, известный азербайджанский бизнесмен Аднан Ахмедзаде.
"Сегодня команда CinemaPlus, как всегда, решила порадовать детей. Мы пригласили детей и подростков из малоимущих семей, чтобы угостить их обедом и вместе посмотреть мультфильм. К слову, многие из приглашенных мальчиков и девочек никогда ранее не были в кинотеатре", - сообщил Заур Дарабзаде.
В завершение сеанса зал наполнился аплодисментами восторженных детей, а затем счастливым мальчикам и девочкам вручили подарки.
"Могу бесконечно перечислять, что мне сегодня понравилось. Все прошло лучше, чем я ожидала", - призналась 10-летняя Шафаг Джалилова.
Девочка поздравила всех детей с праздником: "Желаю всем детям мира получить образование и многих успехов в учебе. Я сама хорошо учусь в школе и стараюсь выполнять больше заданий, чем мне задают учителя".
Шафаг отметила, что она уже давно определилась с будущей профессией, ее мечта - открыть свой салон.
А 13-летний Орудж Ахмедли в будущем хочет выбрать профессию, связанную с автомобилями: "Сегодня был потрясающий день, мне понравилось абсолютно все. Поздравляю всех детей с праздником и желаю, чтобы они увидели в этой жизни как можно больше всего интересного".
Преподавательница подростков поблагодарила организаторов мероприятия за сегодняшний день: "Все прошло великолепно, это был настоящий праздник для детей, по их улыбкам видно, как они счастливы".