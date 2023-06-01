Танки обеспечивают огневую мощь и силу, чтобы сыграть важную роль в контрнаступлении ВСУ, и будут иметь решающую роль для Украины. Об этом, как сообщает CNN, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

"Танки очень важны как для обороны, так и для наступления. Модернизированые современные танки, учения, которыми это сопровождается, умения их использовать будут фундаментальными для успеха Украины", – сказал Милли.

Он также отметил, что когда начнется украинское контрнаступление, танки будут действовать согласованно с артиллерией, пехотой и т.д. Для атак на укрепленные российские позиции украинские военные будут применять маневры, которые выучили на тренировках в Германии.