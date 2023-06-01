Глава ЦРУ тайно посетил Китай

Директор ЦРУ Уильям Бернс в мае совершил секретную поездку в Китай для переговоров с официальными лицами, пишет Financial Times со ссылкой на пять источников.

По данным источников издания, во время визита Бернс встретился в том числе с представителями китайской разведки. Отмечается, что поездка Уильяма Бернса связана со стремлением США наладить дипломатические отношения с Китаем. С этой же целью, пишет газета, Вашингтон пытается возобновить визит в Пекин госсекретаря США Энтони Блинкена. Его поездка была отменена из-за инцидента с китайским аэростатом над небом США в конце января.

Американский чиновник сообщил, что среди прочего Уильям Бернс призывал китайских коллег к поддержанию открытых линий связи по каналам разведки.

Один из источников заявил, что преимущество дипломатических поездок директора ЦРУ состоит в их полной секретности. Помимо этого он указал на прочные связи Бернса с разведывательными службами тех или иных стран.