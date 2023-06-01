Евросоюз не будет вводить санкции против Центральной Азии

Евросоюз обещает не применять санкции против стран Центральной Азии за обход антироссийских санкций и надеется дипломатическим путем убедить их не поддерживать Россию. Об этом заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.

"Мы уже приняли много мер против тех, кто поддерживает военную машину России, 10 пакетов санкций. Мы сейчас обсуждаем 11-й пакет санкций, чтобы снизить риск их обхода. Но я хочу четко сказать, что мы не применяем никаких экстерриториальных мер, что особенно важно, мы хотим работать со всеми нашими партнерами по всему миру только путем диалога. Наш спецпредставитель по санкциям Дэвид О'Салливан уже имел возможность встретиться с представителями всех стран региона и обсудить с ними все вопросы, связанные с санкциями, чтобы, с одной стороны, убедить наших партнеров не помогать России обходить санкции, а с другой - услышать от них о последствиях наших санкций", - сказал Мишель.