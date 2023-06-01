Казахстан может увеличить поставки нефти в Германию

У Казахстана есть потенциал для того, чтобы увеличить поставки нефти в Германию по трубопроводу "Дружба", об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Казахстан начал осуществлять поставки нефти в Германию через трубопровод "Дружба". С начала текущего года уже реализованы поставки в объеме 90 тыс. тонн, имеется потенциал по доведению этого показателя до 1,2 млн тонн в год с возможностью увеличения в будущем", - сказал Токаев.