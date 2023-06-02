В Азербайджане резко ухудшится погода

Днем 4 июня и с 5 по 9 июня в некоторых районах Азербайджана погода будет нестабильной. Об этом сообщила директор Бюро прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Гюльшад Мамедова.

По ее словам, в отдельных регионах Азербайджана возможны ливни, грозы, град. Интенсивными и сильными осадки ожидаются в Балакенской, Шекинской, Газахской, Гянджинской, Горно-Ширванской зонах. Западный ветер усилится преимущественно в горных и предгорных районах до 25-30 м/с.

В связи с ожидаемыми дождями повысится уровень воды в реках, а в некоторых горных реках Азербайджана не исключены сели.

Населению не рекомендуется стоять возле высотных зданий, крупных деревьев, заборов, которые могут представлять опасность. Населению также рекомендуется держаться подальше от рек из-за опасности схода селей.