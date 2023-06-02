Зеленский: Украина не вступит в НАТО...

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что его страна не сможет вступить в НАТО до окончания войны.

"Мы люди адекватные и понимаем, что ни одну страну НАТО мы не будем втягивать в войну. Поэтому мы понимаем, что мы не будем членами НАТО, пока идет эта война. Не потому, что не хотим, а потому, что это невозможно", - сказал он.

Президент Украины подчеркнул, что Киев не ищет альтернативы НАТО.

«Приведите мне пример, какая страна НАТО сейчас воюет с Россией или на территории какой страны присутствуют российские войска. Это говорит о том, что членство в НАТО является лучшей гарантией для Украины», – пояснил украинский политик.