Азербайджан в борьбе за выход на чемпионат мира по электронным видам спорта

Победители 17-го национального чемпионата Азербайджана по электронным видам спорта примут участие в европейском квалификационном раунде чемпионата мира, который пройдет в Румынии.

Наши представители сыграют завтра с командами Болгарии, Черногории и Сербии в дисциплине «Counter Strike: Global offensive». Также спортсмены будут бороться за право участия в чемпионате мира с представителями Болгарии и Северной Македонии в дисциплине «DOTA2». В отборочном этапе соревнований Mobile Legends игроки сразятся с командами Израиля, Турции и Украины.

Квалификация по PUBG Mobile будет организована в формате Battle Royal.

Отметим, что чемпионат мира в Румынии пройдет с 24 августа по 4 сентября. Тебриз Махмудов и Орхан Тагиев - наши представители в дисциплинах «Efootball» и «Tekken7» уже обеспечили свое участие в престижном соревновании.