Данилов о переговорах с Россией: Двери закрыты

Украина не собирается начинать сейчас диалог с Россией и держит дверь "закрытой". Об этом в эфире украинского ТВ заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Мы двери для переговоров не закрыли, мы их не собираемся открывать, они у нас закрыты достаточно крепко. Вы знаете, что есть решение СНБО на этот счет, что с Путиным мы никаких переговоров вести не собираемся", - отметил Данилов, комментируя недавние слова спецпредставителя Китая Ли Хуэя.

По его словам, мнение других стран по поводу переговоров объясняется тем, что они отстаивают собственные интересы и "отрабатывают определенные процессы для собственного потребления". Секретарь СНБО напомнил, что условия Киева для завершения войны достаточно просты: границы 91-го года, ответственность президента РФ и его сообщников за все преступления, компенсации за убытки и гарантии безопасности для Украины".

Ли Хуэй утверждал, что ни Россия, ни Украина "не закрывали двери для мирных переговоров". Такое мнение он высказал после визита в Москву, Киев и другие города стран Европы. При этом, по его мнению, Россия никогда не выступала против диалога для завершения войны.