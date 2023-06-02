Пригожин обвинил Минобороны России

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что пути отхода наемников из Бахмута Донецкой области Украины были заминированы представителями Минобороны России.

«Со стороны ВСУ на сегодняшний день провокаций в наш адрес не наблюдается, однако надо отметить, что сюрпризы нас ждали с другой стороны <…> [При отходе из Бахмута] мы обнаружили около десятка мест, где были размещены различные взрывные устройства, начиная от сотен противотанковых мин и заканчивая тоннами пластида — заряда от так называемых «Змей Горынычей», — сказал Пригожин.

По его словам, когда наемники обнаружили «подозрительную активность», они вызвали правоохранительные органы. Сейчас якобы ведется расследование: «Те, кто закладывал эти заряды, это были представители Министерства обороны. На вопрос, для чего вы это делали, они тыкают пальцем вверх. На вопросы пока не отвечают. <…> Можно предполагать, что данными зарядами хотели встретить продвигающиеся подразделения ЧВК «Вагнер», хотя колоннами мы не ходим».

Основатель наемнической организации также сказал, что почти 99% подразделений ЧВК «Вагнер» покинули Бахмут.