Азербайджанская команда в составе 5 человек была успешно представлена на международном турнире по гребле на байдарках и каноэ, посвященном Международному дню защиты детей 1 июня в Казахстане. В соревнованиях, в которых приняли участие около 100 спортсменов, азербайджанские гребцы завоевали в общей сложности 8 комплектов медалей.

Амиль Рамазанов занял первое место в байдарке-одиночке на дистанции 200 метров. Также Амиль финишировал первым в гонке на байдарках-двойках на одной дистанции с представителем Казахстана.

Алимурад Гаджизаде опередил всех своих соперников в байдарке-одноместке на 500 метров. В том же виде на дистанции 200 метров Алимурад занял 2-е место.

Рияд Исмаилзаде и Рашад Дадашов заняли второе место в соревнованиях на байдарках-двойках на дистанциях 500 и 200 метров. Пара Алимурад Гаджизаде – Ваджиб Бабаев поднялась на вершину пьедестала в забеге на 500 метров на байдарке-двойке. Они также завоевали серебряные медали на дистанции 200 метров.