Данная статистика, несомненно, связана с войной, разразившейся после российского вторжения в Украину. После начала войны, из-за экономических санкций, введенных коллективным Западом в отношении РФ, многие азербайджанцы, проживающие на территории Российской Федерации, предпочитают хранить свои деньги на родине, или вкладывать их в приобретение недвижимости в Баку и других городах Азербайджана.

По данным Госкомстата, это, примерно, в 3,2 раза больше, чем в 2021 году.

В прошлом году многократно возросший объем денежных переводов из-за рубежа физическим лицам в Азербайджане составил в общей сложности 3 миллиарда 620 миллионов долларов.

Эти факты находят подтверждение в статистических данных, по которым 82 процента денег, переведенных в Азербайджан из-за рубежа, поступили из России. Для сравнения, в 2021 году на долю денежных переводов из РФ пришлось всего 55 процентов.

Согласно исследованию, проведенному Госкомстатом по поступлениям из России, «лидирует» Газах-Товузский район. Так, за прошедший год жителям Агстафинского, Кедабекского, Газахского, Товузского и Шамкирского районах было переведено из России в среднем по 13 манатов на душу населения. Другими словами, каждый человек, проживающий в этом районе, получил в течение года из РФ в среднем 156 манатов. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составлял всего 8 манатов 10 копеек. Таким образом, налицо рост более чем на 60 процентов.

Регион Ленкорань-Астара является вторым экономическим районом с наиболее высокой средней суммой денежных переводов на душу населения. Среднемесячный денежный перевод, поступающий жителям Астары, Джалилабада, Лерика, Ленкорани, Масаллов и Ярдымлов составляет 12 манатов 10 копеек. Интересно, что в 2021 году этот показатель был выше и равнялся 13 манатам 10 копейкам.

Третью позицию занимает регион Гянджа-Дашкесан, где на долю каждого жителя ежемесячно поступает из Российской Федерации в среднем 12 манатов (в 2021 году этот показатель составлял 8 манатов 50 копеек).

Меньше всего «зарубежных» денег пришлось на долю жителей экономического района Миль-Мугань. Доля денежных переводов в доходах населения этого региона составила всего 0,5 процента.

По этому же показателю второй самый низкий результат зафиксирован в Апшерон-Хызынском экономическом районе, в который входит также город Сумгаит. Здесь зарубежные денежные переводы составили только 0,6 процента от доходов населения.