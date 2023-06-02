Накануне этот вопрос затронул министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев. Он заявил, что в столице количество такси на тысячу человек в 4-5 раз выше, чем в схожих по площади и населению городах мира, что приводит к дорожным заторам и ущербу для экологии. Министр также добавил, что деятельность действующих в стране агрегаторов такси – таких, как Bolt, Uber и Yango, – не соответствует местному законодательству, и в большинстве случаев эти компании не заключают трудовых договоров с водителями.

Из выступления министра становится ясно, что правительство не очень довольно сложившейся ситуацией и собирается эту сферу отрегулировать. В качестве веских причин в пользу данного шага можно назвать большое количество непрофессиональных водителей (как следствие безработицы в стране), а также плохое состояние самих автомобилей. Кроме того, за рулем такси порою можно увидеть бывших зэков, наркоманов, а также разного рода извращенцев. Так, согласно данным пресс-службы МВД, за последнее время было задержано около 60 водителей компаний Uber и Bolt. Поводом стали случаи приставания к женщинам и вождение в состоянии наркотического опьянения.

Но недовольны не только пассажиры. Сами водители жалуются на то, что многим из них приходится трудиться буквально сутками напролет, чтобы хоть что-то заработать.

«25 процентов заработка мы отдаем компании, – сообщил водитель Санан Гулиев. – Если машина арендованная, то приходится платить еще по 20–25 манатов ежедневно. Прибавьте сюда траты на бензин, масло и запчасти. За рулем я провожу по 18 часов в сутки, а заработать могу лишь 30-40 манатов».

Отказ от заказа влияет на рейтинг водителя, а иногда может привести к блокировке со стороны нанимающей компании. Поэтому таксисты вынуждены соглашаться даже на самые невыгодные поездки. Еще водителей не устраивает то, что гонорары от поездок, оплаченных безналичным способом, часто задерживаются.