Дефолт избежали, пора подумать о нефти главная тема
Не успел мир свободно вздохнуть после новостей об избежании США дефолта, как на повестку встала новая проблема - нефтяная. В воскресенье на встрече ОПЕК+ в Вене нефтедобывающие страны оценят текущую ситуацию на нефтяном рынке и примут на основе нового анализа. Все ждут от министерской встречи стабильности на рынке, которая не всеми воспринимается однозначно.
Так, США, по словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, хотят видеть стабильность на нефтяном рынке по итогам предстоящей в воскресенье министерской встречи ОПЕК+. На брифинге в пятницу он заявил: «Мы не являемся членами ОПЕК+, так что я, конечно, не буду забегать вперед решений, которые примут или не примут лидеры стран объединения. Они могут говорить сами за себя. Но могу сказать, как говорил уже много раз прежде, - президент предельно сфокусирован на продолжении снижения цен. Он хочет видеть требующийся баланс между спросом и предложением».
В то же время координатор отметил, что ОПЕК+ доказала свою способность близко прогнозировать ситуацию на нефтяном рынке в прошлом, и принимаемые ими решения направлены на достижение стабильности. На встрече участники обсудят текущие рыночные параметры и примут соответствующие решения на основе своей политики.
Отбросив в сторону всякие дипломатические уловки, можно однозначно согласиться с утверждениями Кирби о заинтересованности президента Джо Байдена в снижении цен на нефть. Это для него главное, так как высокие цены на нефть вызывают высокую инфляцию, что не нравится избирателям. Но вот стабильность на нефтяном рынке и баланс между спросом и предложением США и ОПЕК+ видят, мягко говоря, по-разному. Это они доказывали не раз, из-за чего отношения сторон в последнее время особенно накалились.
К примеру, генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс устал повторять, что альянс ОПЕК+ не старается своими действиями установить какую-то определенную цену нефти, а сфокусирован на фундаментальных рыночных факторах и обеспечении жизненно необходимых инвестиций в нефтяную отрасль. Кроме того, по его словам, альянс также обеспечивает инвестиции в нефтяную отрасль, чего не скажешь о США. А на рынок влияет совокупность факторов, о которых прекрасно знают на Западе.
Эти факторы известны, о них не раз писал и haqqin.az. Причем, за исключением коронавируса, они в основном связаны с самими Штатами, а не с альянсом. Речь идет о денежно-кредитной политике, изменениях в запасах нефти, схеме торговли, продаже нефти из стратегических запасов, геополитике и многих других факторах. Как, к примеру, скажем, ОПЕК+ может повлиять на войну в Украине, которая внесла коррективы во все сферы мирового рынка. А США участвуют в этом процессе непосредственно.
Или обратимся к последнему примеру. В мае нефть резко подешевела на опасениях, связанных с вероятностью дефолта по госдолгу США. Но буквально в последние дни эти опасения развеялись после того, как Конгресс одобрил бюджетный законопроект, приостанавливающий действие лимита госдолга США до начала 2025 года. И нефтяной рынок сразу среагировал на это повышением, в чем упрекнуть хоть чуток ОПЕК+ язык не поворачивается. И вновь не ОПЕК+ спровоцировал рост нефтяных цен, против чего так жестко выступает Байден. Но не может же ведь ОПЕК+ определять политику США или навязывать свои условия глобальному рынку.
Правда, нельзя отрицать ту важную роль, которую играет балансирующий механизм ОПЕК+. При этом организация не ставит задачу по завышению цен. Ее балансировка направлена на то, чтобы обеспечивать интересы производителей и потребителей. Конечно, высокие цены ей не помешают. Но ведь для потребителей высокие цены означают, что они будут с этим бороться путем снижения потребления или замещения нефти другими источниками энергии. И тут уже альянсу придется думать о выживании, а не о выгоде.
Вот почему винить нефтяной рынок в целом, и регулирующий его альянс в частности, в инфляции ошибочно и технически некорректно. И, как можно понять из вышеприведенных факторов, в повышении цен на нефть виновна не столько ОПЕК+, сколько сами США, которые хотят вести свою игру без ущерба самим себе. А требовать при этом безукоризненного выполнения выгодных Вашингтону условий от альянса, одновременно перекладывая на ее плечи всю их тяжесть – это уже не проходит.
На вот таком пестром фоне внимание рынка переключается на заседание нефтедобывающего альянса ОПЕК+. Трейдеры пытаются оценить вероятность новых корректировок добычи альянса. Но сохраняющаяся на рынке относительная стабильность, думается, не диктует необходимость сокращения добычи, чего так боится Запад, и особенно Вашингтон. Поэтому, возможно, здесь сегодня не слышно в адрес ОПЕК+ упреков…