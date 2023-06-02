Не успел мир свободно вздохнуть после новостей об избежании США дефолта, как на повестку встала новая проблема - нефтяная. В воскресенье на встрече ОПЕК+ в Вене нефтедобывающие страны оценят текущую ситуацию на нефтяном рынке и примут на основе нового анализа. Все ждут от министерской встречи стабильности на рынке, которая не всеми воспринимается однозначно.

Так, США, по словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, хотят видеть стабильность на нефтяном рынке по итогам предстоящей в воскресенье министерской встречи ОПЕК+. На брифинге в пятницу он заявил: «Мы не являемся членами ОПЕК+, так что я, конечно, не буду забегать вперед решений, которые примут или не примут лидеры стран объединения. Они могут говорить сами за себя. Но могу сказать, как говорил уже много раз прежде, - президент предельно сфокусирован на продолжении снижения цен. Он хочет видеть требующийся баланс между спросом и предложением».

В то же время координатор отметил, что ОПЕК+ доказала свою способность близко прогнозировать ситуацию на нефтяном рынке в прошлом, и принимаемые ими решения направлены на достижение стабильности. На встрече участники обсудят текущие рыночные параметры и примут соответствующие решения на основе своей политики.

Отбросив в сторону всякие дипломатические уловки, можно однозначно согласиться с утверждениями Кирби о заинтересованности президента Джо Байдена в снижении цен на нефть. Это для него главное, так как высокие цены на нефть вызывают высокую инфляцию, что не нравится избирателям. Но вот стабильность на нефтяном рынке и баланс между спросом и предложением США и ОПЕК+ видят, мягко говоря, по-разному. Это они доказывали не раз, из-за чего отношения сторон в последнее время особенно накалились.

К примеру, генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс устал повторять, что альянс ОПЕК+ не старается своими действиями установить какую-то определенную цену нефти, а сфокусирован на фундаментальных рыночных факторах и обеспечении жизненно необходимых инвестиций в нефтяную отрасль. Кроме того, по его словам, альянс также обеспечивает инвестиции в нефтяную отрасль, чего не скажешь о США. А на рынок влияет совокупность факторов, о которых прекрасно знают на Западе.