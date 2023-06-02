Министр обороны Великобритании высмеял российское оружие

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес выступил с утверждением, что произведенное в России оружие не отвечает стандартам качества, и посоветовал странам-импортерам «вернуть его обратно продавцу».

«Если есть те, кто потратил много средств на российское вооружение, то я на вашем месте вернул бы его обратно продавцу. Принимая во внимание то, что я видел в Украине, я бы призвал вас не тратить свои деньги на российское вооружение», - сказал Уоллес, аргументировав свою позицию тем, что оно «не очень хорошо работает».