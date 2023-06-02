Российские войска ведут хаотичный обстрел Белгородской области, пытаясь уничтожить проникших на территорию области воюющих за Украину российских добровольцев, сообщает официальный телеграм-канал Легиона «Свобода России».

«Путинские военные продолжают хаотичный обстрел Белгородщины. Пытаясь хоть как-то нанести удар по нашим силам, враг огнем заливает населённые пункты, не считаясь с гражданскими потерями.

Уже сегодня были удары артиллерии по населенным пунктам Шебекино, Новая Таволжанка, Муром и другие…

Для проведения информационных операций в район боевых действий переброшено специальное тик-ток подразделение «Ахмат». Это специальные силы, которые используются путинскими генералами исключительно для создания постановочных видео.

Маскируясь под «воинов Ичкерии», эти актеры мастерски умеют имитировать ведение боевых действий и захват населенных пунктов, оставаясь при этом глубоко в тылу. Поэтому мы ожидаем уже в ближайшее время постановочных видео в этом стиле от войск режима.

Учитывая угрозу для гражданского населения, мы согласовали с украинским командованием открыть гуманитарные коридоры для белгородцев, которые страдают от обстрелов армии режима. Поэтому все, кому необходима помощь, с добровольным согласием могут быть эвакуированы вглубь Украины для предоставления убежища и всех необходимых базовых потребностей.

Для этого надо подойти к представителям Легиона «Свобода России» или Русского Добровольческого Корпуса и попросить убежища.

Просьба помочь распространить эту информацию для жителей Белгородщины!

С нами Бог! Россия будет свободной!», - говорится в публикации.