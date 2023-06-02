Венгрия показала Крым частью России видео

Правительство Венгрии обнародовало видеоролик с призывом к миру в Украине. На одном из кадров Крым изображен частью России.

«Довольно войны, только прекращение огня может положить конец разрухе, только мирные переговоры могут спасти жизнь», - говорится в видеоролике.

Официально Венгрия не признает аннексию Крыма Россией в 2014 году, вместе с тем венгерский премьер Виктор Орбан известен своей пророссийской позицией.