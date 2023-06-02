Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал защитников русского языка «недобитками русского мира» и заявил, что им нет места в стране.

Скандал начался после того, как депутат Верховной рады Максим Бужанский отказался переходить на украинский язык во время телевизионной передачи.

В ответ на это секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов высказался в Twitter, называя защитников русского языка «недобитками русского мира» и утверждая, что таким людям не место в стране. Он также обещал провести «зачистку», выгоняя таких людей из различных сфер, включая телевидение и политику.

«Недобиткам, которые считают, что в украинском эфире имеют право разговаривать на русском, не место не только на телевидении, но и в политике, и в Украине», - написал он.