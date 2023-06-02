По условиям акции, до 18 июня во всех магазинах сети «Kontakt», вы сможете приобрести желаемый товар со скидкой до 50% при покупке наличными, а при оплате по частям - смартфоны в рассрочку на 12 месяцев, телевизоры, предметы быта, домашний текстиль и посуду в рассрочку на 18 месяцев, а мебель в рассрочку на 24 месяца без первоначального взноса, без процентов и даже без комиссии.

Это еще не все! После покупки любого товара за наличные, «с разбивкой на 3 платежа» или в кредит, подойдя к стенду «Шеш-Гоша»:

- Верните до 100% стоимости купленного вами товара, бросив «Шеш»;

- И самое главное, получите бесплатно электромобиль Volkswagen ID.4, бросив «Шеш-Гоша»!

Теперь давайте рассмотрим некоторые выгодные для вас предложения акции. Итак, вы сможете приобрести:

Смарт-телевизор LG с функцией 4K UHD и диагональю экрана 109 см при покупке в рассрочку всего за 67 манатов в месяц;

с функцией 4K UHD и диагональю экрана 109 см при покупке в рассрочку всего за манатов в месяц; Смартфон Xiaomi Redmi Note 12 с памятью 128 Гб и основной камерой с разрешением 50 Мп за 37 манатов в месяц;

с памятью 128 Гб и основной камерой с разрешением 50 Мп за манатов в месяц; Двуспальный комплект постельного белья « Vyana » всего за 39 манатов в месяц;

всего за манатов в месяц; Кондиционер Hoffmann площадью покрытия 30 м2 со специальным предложением всего за 29 манатов в месяц.

Итак, спешите в ближайший магазин «Kontakt», чтобы воспользоваться предложениями акции и получить в подарок суперприз «Шеш-Гоша» - ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ Volkswagen ID.4!