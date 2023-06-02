В «Kontakt» стартовала акция «Искра радости» со скидками до 50% + ШАНС ПОЛУЧИТЬ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ, БРОСИВ «ШЕШ-ГОША»
«Kontakt» запускает акцию «Искра радости» во всех своих магазинах, предоставляющую эксклюзивные возможности.
По условиям акции, до 18 июня во всех магазинах сети «Kontakt», вы сможете приобрести желаемый товар со скидкой до 50% при покупке наличными, а при оплате по частям - смартфоны в рассрочку на 12 месяцев, телевизоры, предметы быта, домашний текстиль и посуду в рассрочку на 18 месяцев, а мебель в рассрочку на 24 месяца без первоначального взноса, без процентов и даже без комиссии.
Это еще не все! После покупки любого товара за наличные, «с разбивкой на 3 платежа» или в кредит, подойдя к стенду «Шеш-Гоша»:
- Верните до 100% стоимости купленного вами товара, бросив «Шеш»;
- И самое главное, получите бесплатно электромобиль Volkswagen ID.4, бросив «Шеш-Гоша»!
Теперь давайте рассмотрим некоторые выгодные для вас предложения акции. Итак, вы сможете приобрести:
- Смарт-телевизор LG с функцией 4K UHD и диагональю экрана 109 см при покупке в рассрочку всего за 67 манатов в месяц;
- Смартфон Xiaomi Redmi Note 12 с памятью 128 Гб и основной камерой с разрешением 50 Мп за 37 манатов в месяц;
- Двуспальный комплект постельного белья «Vyana» всего за 39 манатов в месяц;
- Кондиционер Hoffmann площадью покрытия 30 м2 со специальным предложением всего за 29 манатов в месяц.
Итак, спешите в ближайший магазин «Kontakt», чтобы воспользоваться предложениями акции и получить в подарок суперприз «Шеш-Гоша» - ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ Volkswagen ID.4!