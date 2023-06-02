Иран и арабские страны создают совместную военную флотилию
Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ и Оман создают совместные морские силы, утверждает катарское издание Al-Jadid.
Как отмечает издание, консультации этих стран начались при координации Китая с целью обеспечения безопасности судоходства в Персидском заливе.
Ранее сообщалось, что Иран выступал с предложением странам Персидского залива создать механизм коллективной безопасности.
Помимо этого, ОАЭ вышли из возглавляемой США морской коалиции.
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