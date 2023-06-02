Иран и арабские страны создают совместную военную флотилию

Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ и Оман создают совместные морские силы, утверждает катарское издание Al-Jadid.

Как отмечает издание, консультации этих стран начались при координации Китая с целью обеспечения безопасности судоходства в Персидском заливе.

Ранее сообщалось, что Иран выступал с предложением странам Персидского залива создать механизм коллективной безопасности.

Помимо этого, ОАЭ вышли из возглавляемой США морской коалиции.