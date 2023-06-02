Зеленский: Украина готова к контрнаступлению

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к контрнаступлению.

«Несмотря на то, что наша армия получила не все вооружение, на которое надеялась, – ждать больше нельзя», - сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина хоть и хотела бы иметь какие-то дополнительные ресурсы для контрнаступления, но не может ждать месяцы.

«Не знаю точно, сколько это займет времени и какую цену мы заплатим», - сказал Зеленский.

Он отметил, что Россия имеет преимущество в воздухе, а отсутствие защиты от авиации может привести к большим потерям во время контрнаступления. Украинский лидер также подчеркнул, что Киеву нужны дополнительные комплексы Patriot для защиты как гражданского населения, так и воинов на передовой.